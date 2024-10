Cittadella, Marchetti: «Esonerare Gorini mi ha fatto male. Dal Canto ha grandi motivazioni»

Il direttore generale del Cittadella Stefano Marchetti, intervistato da TMW parla così dell’esonero di Gorini e della scelta di Dal Canto come nuovo allenatore.

Ecco le sue parole:

«L’esonero di Gorini è qualcosa che mi fa male. In più di vent’anni non ho mai esonerato un allenatore, e contro il mio modo di vedere il calcio. Gorini ha lavorato con me per diciotto anni, potete immaginare quanto mi sia pesato. È stata una scelta difficile. Non l’ho mai fatta. E se Marchetti arriva ad esonerare un allenatore vuol dire che bisogna dare tutti qualcosa in più».

Perché ha scelto Dal Canto?

«Mi sembra, anzi sono convinto, che oltre ad essere un allenatore bravo abbia grandi motivazioni e lo spirito da Cittadella. È un grande lavoratore, una persona semplice. E la mia storia dice che le cose più belle si raggiungono attraverso i rapporti».

Non aveva mai esonerato un allenatore. Visto il rapporto che vi legava come ha comunicato l’esonero a Gorini?

«Con grande difficoltà. Ma Gorini si è dimostrato un signore: è un ragazzo intelligente. Dopo l’esonero stato il primo a dirmi: ‘vedrai che ci salviamo’. Sa cosa è il Cittadella, è una persona che stimo al di là del calcio. E il Cittadella sarà sempre casa sua. E nel futuro tutto può succedere. Lo aiuterò sempre».