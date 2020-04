Intervenuto ai microfoni di “Libero, Marcello Lippi, ex ct della Nazionale italiana, ha parlato della possibile ripresa dei campionati di calcio: «Giocare a tutti i costi. I campionati vanno ultimati, non si possono cancellare sei-sette mesi di risultati. I verdetti devono arrivare sul campo. E’ giusto ricominciare in sicurezza ma servirà unità d’intenti, come abbiamo avuto noi al Mondiale 2006».