L’edizione odierna del “Corriere dello Sport” si sofferma su un’indiscrezione riguardante la vita privata di Cristiano Ronaldo. L’emittente Telecinco ha svelato quanto la compagna Georgina Rodriguez riceverebbe da Cristian ogni mese per le sue spese e per accudire i figli: dai 50.000 ai 100.000 euro. La modella, che ha devoluto il compenso di Sanremo all’ospedale dei bambini Regina Margherita di Torino, guadagnerebbe 8.000 euro ogni post Instagram che pubblica per le aziende di cui è testimonial, e per rilasciare un’intervista chiederebbe 100.000 euro.