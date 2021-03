Novità in Francia, le squadre di Ligue 1 e Ligue 2 si sono accordate per non far partire i giocatori extraeuropei durante la pausa per le Nazionali.

Infatti secondo quanto riporta “L’Equipe”, le varianti di Coronavirus spaventano e di conseguenza i club si sono accordati per non far partire i giocatori fuori dall’Unione Europea. Il tutto potrebbe essere un problema per i giocatori dei paesi asiatici e dei paesi africani.