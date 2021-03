Il Catania ieri ha esonerato Giuseppe Raffaele, fatale per l’allenatore la sconfitta contro la Turris per 1-0.

Secondo quanto riporta “Newscatania.com”, il sostituto dovrebbe essere Francesco Baldini, anche se la società etnea non ha ancora raggiunto un accordo con il tecnico. Non è da escludere una soluzione interna come quella di Marchese o Guerini.