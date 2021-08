Antonella Licciardi, allenatrice del Palermo femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Palermopost.it”. Le sue parole:

«A fine stagione c’è stato un’incontro con la Presidentessa Cinzia Valenti nel quale abbiamo analizzato la stagione passata e progetti futuri. In quella sede mi era stata assicurata la sua fiducia e di conseguenza, qualche giorno fa, è arrivata la riconferma in maniera ufficiale. È stata una promozione e iscrizione agognata fino all’ultimo, purtroppo in Sicilia sono davvero poche le strutture che permettono di ospitare in maniera regolare un campionato di un certo livello, ma alla fine ne siamo uscite vittoriose anche questa volta, sempre a testa alta».

«Per quanto riguarda i rinforzi siamo un po’ in ritardo, visto le vicende dell’iscrizione alla B, ma comunque ci siamo e presto verranno lanciate le comunicazioni, ci stiamo preparando al meglio per affrontare un campionato ancora più duro».

«Noi cominceremo a lavorare la prossima settimana, il tempo non è mai abbastanza, se tutto va bene giorno 5 settembre ci sarà il primo turno di coppa Italia mentre giorno 12 la prima giornata del campionato, lavorare sodo è importante per raggiungere gli obbiettivi, chi ha voglia di correre arriva sempre lontano».