Secondo quanto riportato da “Notiziariocalcio.com”, dopo la probabile sospensione di Leandro Rizzo, il Licata ha deciso di intervenire sul mercato alla ricerca di un nuovo esterno d’attacco. La società siciliana avrebbe messo nel mirino Fabio Padulano, fantasista classe ‘94 del Marsala con cui ha giocato una buona prima parte di stagione. L’esterno è cresciuto nel settore giovanile della Juventus e vanta esperienze tra i professionisti con Vigor Lamezia, Arezzo, ACR Messina e Lumezzane e in D con Savoia, Nuorese, Pomigliano e Bitonto. I dirigenti del Licata, proveranno l’offensiva decisiva per il calciatore. Il Licata ci prova per Padulano, per regalare un grande colpo ai propri tifosi.