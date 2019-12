La Fiorentina oggi ha esonerato il tecnico, Vincenzo Montella. Adesso i viola sono alla ricerca del nuovo allenatore, che molto probabilimente sarà un traghettatore che condurrà la squadra per i prossimi 6 mesi, per poi lasciare la panchina in favore di un tecnico di più alto calibro. Secondo quanto riporta “TMW” in pole position ci sarebbe l’ex rosa Beppe Iachini, che sembra aver superato la concorrenza di Di Biagio e Prandelli.