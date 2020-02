Il Licata, nella giornata di oggi, ha pubblicato un video dedicato al proprio bomber Cannavò. Il giocatore sta trascinando la sua squadra a suon di gol, per tale motivo nel video è stato accostato a Gabriel Omar Batistuta. Un paragone non da poco per l’attaccante che fino ad adesso guida la classifica marcatori. Ecco qui di seguito il video in questione.