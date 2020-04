“Io ho una sola parola: la mia posizione sul MES non è mai cambiata”. Queste le parole con cui Giuseppe Conte, solito ora comunicare sui social. Ha rotto il silenzio dopo il via libera dell’Eurogruppo al Meccanismo di stabilità europeo. Nonostante questo però i fatti sembrano dire altro: la conferenza stampa del premier è infatti slittata alle 17, con ben 3 ore di ritardo rispetto a quanto preventivato. Durante l’appuntamento Conte deve sì parlare di Coronavirus e lockdown (con ogni probabilità spostato fino al 2 di maggio ndr), ma sicuramente non potrà evitare riferimenti all’Ue e al controverso Mes. Una situazione che lo mette inevitabilmente in difficoltà visto che sulla questione non ha contro solo l’opposizione, ma anche la maggioranza. E nel Movimento 5 Stelle c’è già chi pensa addirittura di sostituirlo. Insomma, meglio prepararsi bene su come giustificare questo dietrofront inaspettato. Questo quanto riportato da “Libero Quotidiano”.