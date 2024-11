“Li ho persi tutti al casinò”: un sacco di soldi bruciati in una sola notte | Dopo la Juve ha fatto il buco

Rivelazione scioccante da parte di una vecchia conoscenza juventina, che ha perso tanti soldi al casinò finendo in crisi.

Nel mondo del calcio gli ingaggi per i calciatori, ma anche per allenatori e dirigenti, sono sempre molto elevati. Di conseguenza questi possono permettersi di spendere i soldi in maniera ben diversa dalle persone comuni, togliendosi diversi sfizi.

In tanti però cadono nella trappola del gioco d’azzardo. Lo scorso anno ad esempio abbiamo assistito alla caduta totale di due giovani calciatori italiani come Fagioli e Tonali, i quali hanno ammesso la loro ludopatia e sono stati anche squalificati per un lungo periodo di tempo.

Di recente però la confessioni di una vecchia conoscenza della Juve ha lasciato tutti senza parole. Il calciatore ha infatti confessato di aver perso tutti i suoi soldi al casinò in una sola notte. Un fatto di cui ancora oggi si pente.

Ha perso tutto nel gioco d’azzardo

Il classico esempio di calciatore che ha fatto la gavetta ed è arrivato al successo a poco a poco è di sicuro Emanuele Giaccherini. Il classe 85 partito dalle serie inferiori è riuscito ad arrivare in A solo a 25 anni. Da lì però la sua vita è svoltata. Una grande stagione a Cesena permette di farlo chiamare dalla Juventus, con la quale vince parecchio e conquista anche la nazionale.

Da tutti Jak è stato sempre indicato come un ragazzo con la testa sulle spalle. Nessun eccesso, nessun vizio e una vita basata sul calcio e sulla propria famiglia. Tuttavia di recente è stato lui stesso a fare una confessione davvero incredibile sul gioco d’azzardo, che gli ha fatto perdere tantissimi soldi.

La confessione tremenda del calciatore

Nei giorni scorsi l’attuale commentatore di Dazn ha rilasciato una lunga intervista a Il Corriere della Sera, dove ha parlato di diversi temi riguardanti la sua carriera e non solo. L’ex bianconero, per quanto riguarda il tema degli eccessi e della sregolatezza, in cui molti calciatori cadono, ha confessato di essere incappato in una situazione del genere una sola volta.

”Una sera persi quindicimila euro al casinò, ci ho pensato per mesi”. Una cosa normale per tanti protagonisti di questo sport, che però non è mai scesa a Giaccherini, il quale ha sentito il rimorso di questa cosa per un lungo periodo.