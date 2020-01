Secondo quanto riportato da “Notiziariocalcio.com”, l’ex Sporting Trestina Jacopo Poponcini, esterno sinistro classe ’94, è entrato da poco al Grande Fratello. Poponcini non è di certo nuovo al mondo dello spettacolo vito che già a Trestina sfilava come modello per alcune case di abbigliamento. Jacopo sarebbe dovuto scendere in campo proprio domenica, se non fosse che sabato è arrivata la chiamata della produzione del Grande Fratello.