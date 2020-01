Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Robur Siena in queste ultime ore è al lavoro per una serie di operazioni. Il centrocampista Matteo Serrotti sarà ceduto alla Reggiana, mentre il terzino Carmine Setola andrà alla Virtus Francavilla da dove arriverà in cambio il centrocampista Andrea Bovo. Infine dalla Juve Stabia arriverà l’attaccante Kingsley Boateng