Ecco qui di seguito l’intervista dell’ex ds dell’Acr Messina, Salvo Castorina, quest’ultimo intervenuto ai microfoni di “Goalsicilia”.

SCIOTTO: «Forti della loro esperienza secondo me rilanceranno ancora, loro sono leader nelle loro attività imprenditoriali e non accetteranno di non primeggiare anche nel calcio. Hanno pagato lo scotto di una situazione diversa dalla loro attività imprenditoriale ma sono sicuro che riusciranno a zittire tutti quelli che ad oggi li criticano».

FC MESSINA: «Sono partiti in sordina ma stanno dimostrando di avere un progetto importante, non hanno smantellato quando le cose non andavano bene, hanno cambiato allenatore, si sono compattati e i risultati gli stanno dando ragione. Ritengo comunque che due squadre a Messina siano troppe, bisognerà capire quale dei due progetti sarà l’idendità della città, oggi nell’Fc Messina vedo un progetto futuribile, nell’Acr c’è la gloria del passato. Basta guerre tra poveri tra club in città».