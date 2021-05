Enrico Letta – segretario nazionale del Pd e tifosissimo del Milan – ha parlato attraverso le colonne del “Corriere della Sera” a proposito del caso Donnarumma.

«Da tifoso – ha affermato – sono molto arrabbiato, per me Mino Raiola rappresenta l’essenza di come lo sport non dovrebbe essere».