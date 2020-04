L’amministratore delegato della Sicula Trasporti Antonello Leonardi, padre del presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, ha parlato della possibile acquisizione del Catania al “Corriere dello Sport”: «Il Catania non ci interessa. Garantiamo già il nostro impegno alla Sicula Leonzio e non abbiamo intenzione di fare ulteriori passi in questo mondo. Men che meno in un momento storico difficile come questo».