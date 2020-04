Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, il Presidente della Sicula Leonzio, Giuseppe Leonardi, parla della situazione della Serie C: «Stiamo attendendo le linee guida. Il governo ancora non ci ha dato risposte certe sulla cassa integrazione e anche la prossima assemblea di conseguenza è slittata. Bisogna capire che i presidenti di serie C portano avanti questa categoria per passione, per puro divertimento. Abbiamo pochissimi introiti dai diritti tv, la legge Melandri dà un’agevolazione minima. La stagione costa a noi due milioni l’anno, mentre gli introiti sono al massimo 300mila euro».