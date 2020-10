Luca Leone, DS della Ternana, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Ternana Time”. Ecco quanto riportato da “Ternananews.it”: «Siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto, mi dispiace per Dario Bergamelli perché non siamo riusciti a chiudere la trattativa con il Cesena. Per lui è una mancata opportunità e per questo lo dovremo sacrificare insieme ad Argento. Noi per il primo posto? Questo lo dovete dire. Sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare e ce lo diciamo nello spogliatoio tutti i giorni. Fare proclami ora non serve a nessuno. Quello che ci siamo detti è quello che dobbiamo fare dopodomani con il Palermo per cercare di vincere. Abbiamo cercare di fare quanto di meglio potevamo fare in questo mercato cercando di migliorare dove dovevamo. Accantonato questo adesso c’è da confermarlo sul campo. Senza fare tante chiacchiere».