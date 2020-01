Nicola Legrottaglie, ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimovic, ha parlato al “Corriere dello Sport” a proposito dello svedese. Ecco le sue parole: «Ibra giudicava ogni cosa che facevi, per poi dirti che eri bravo o meno. Non era uno che spiegava o consigliava molto, sapeva di essere il più forte. In quegli anni mi ero già convertito, e Zlatan un giorno mi disse: ‘Nicola, ricorda che Gesù non ti fa vincere i campionati, ma io sì’. Ancora oggi mi viene da sorridere, ma tutto questo può far capire bene che tipo è Ibra».