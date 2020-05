Il presidente dell’Olbia Alessandro Marino, che, anche in qualità di Consigliere di Lega, ha commentato l’assemblea odierna di Lega Pro, rilasciando a tuttomercatoweb.com le seguenti dichiarazioni: «È stata un’assemblea molto partecipata ma ordinata durante la quale sono emerse posizioni differenti rispetto ai punti all’ordine del giorno. Possiamo comunque dirci soddisfatti perché quasi tutti i punti sono stati approvati con larga maggioranza. Ha fatto eccezione la decisione dell criterio per la promozione della quarta squadra. Erano state proposte diverse alternative, ma alla fine ha prevalso quello che prevede il calcolo della media punti. La discussione si sposta in Consiglio Federale dove, l’auspicio condiviso, è che si arrivi a delle decisioni. Perché quello che sta accadendo non fa altro che procrastinare tutta una serie di altri problemi che i club dovranno affrontare una volta sospeso il campionato. Serve una decisione rapida in modo tale da poter iniziare a far fronte alle difficoltà che si presenteranno nella programmazione della prossima stagione. Per quanto riguarda le priorità, adesso dobbiamo concentrarci per portare in porto una riforma della Serie C e, contemporaneamente, continuare a sollecitare e a sensibilizzare il governo sul rischio di collasso economico che corrono i club. Le prossime due settimane saranno decisive. Quanto alla ripresa degli allenamenti, la Serie C, oggi non ha possibilità di ottemperare al protocollo sanitario. Non ci sono le risorse logistiche e organizzative. Inoltre siamo sempre in attesa che ci sia un pronunciamento ufficiale per la possibile ripresa il 18 maggio in quanto al momento circolano solo le bozze. Recentemente, comunque, c’è stata una riunione con tutti i medici sociali dei club e il presidente Ghirelli e c’è stata una unanime presa di posizione per mettere la salute davanti a tutto».