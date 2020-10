Il Giudice sportivo ha annullato tutte le gare del Trapani, quindi Catanzaro e Casertana non avranno tre punti per la mancata presenza della squadra granata sul terreno di gioco. Di seguito la nota del giudice sportivo che ufficializza la decisione:

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino,

in riferimento e ad integrazione della delibera pubblicata con C.U. n. 21 DIV del 5 ottobre 2020, delibera ulteriormente, a norma dell’art 53 comma 3 delle NOIF, che le gare Trapani – Casertana del 27/09/2020 e Catanzaro -Trapani del 4/10/2020 non disputate per mancata presentazione della società Trapani, non abbiano valore per la classifica del Campionato in corso e pertanto, la stessa, viene aggiornata senza tenere conto dei risultati delle predette gare”.

Di seguito la nuova classifica di Lega Pro Girone C:

Teramo 4

Bari 4

Ternana 4

Juve Stabia 3

Monopoli 3

Potenza 3*

Avellino 3*



Turris 3*



Vibonese 3



Viterbese 1



Paganese 1



Casertana 0*



Catania 0***



Bisceglie 0**



Foggia 0**



Catanzaro 0



Cavese 0*



Virtus Francavilla 0



Palermo 0*

* una gara in meno

** due gare in meno

*** quattro punti di penalizzazione