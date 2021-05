Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, è intervenuto prima del sorteggio del secondo turno nazionale dei playoff di Serie C.

«Siamo nella fase finale dei playoff. Mi dispiace per coloro che sono usciti e auguro a chi ce l’ha fatta di arrivare fino in fondo. E’ stato un playoff combattuto e dal 2 giugno si aprirà al pubblico grazie alle ordinanze del Governo. Avremmo voluto si aprisse già dal 30 maggio ma non abbiamo ricevuto deroghe. Potremo comunque assicurare gioia con questi playoff. Mi auguro grandi emozioni in questa fase finale. E’ stato un lavoro difficile quest’anno, ma speriamo che il finale ci riconsegni gioia: è ciò che tutti noi vogliamo, per poter tornare in una vita normale».