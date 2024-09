Lega B nel caos: salta l’elezione del nuovo presidente

Arrivano aggiornamenti da Milano in merito all’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente di Lega B.

Elezioni Lega B: si torna al voto per la 5^ volta. Presente anche Mirri

Come riportato da “Gazzetta.it” l’elezione è saltata. A molte squadre non sono piaciute né la tempistica né la modalità di voto volute dal presidente attuale, Mauro Balata, che ora proverà a ricompattare l’ambiente e che potrebbe convocare una nuova assemblea per i primi giorni di ottobre