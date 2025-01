LECLERC HAMILTON: primo contatto ufficiale nel paddock | Quello che ha detto cambia completamente la storia

I due nuovi compagni di squadra sono venuti a contatto nel paddock: ecco cosa è successo e che cosa è stato detto dai piloti.

La nuova stagione di Formula 1 prenderà il via a marzo prossimo, ma tra tifosi, appassionati ed ambiente c’è già tantissima attesa. La curiosità per capire come andranno le cose è molta, soprattutto per alcune squadre e piloti. Ad esempio la voglia di vedere come reagirà Max Verstappen dopo l’ennesimo titolo conquistato.

Allo stesso modo però si vuole capire subito quale sarà il ruolo della McLaren. C’è poi molto interesse per vedere all’opera il giovanissimo Kimi Antonelli sulla Mercedes, ma anche Lewis Hamilton alla Ferrari. Come se non bastasse poi dalle parti di Maranello c’è grande attesa anche per il dualismo proprio tra il sette volte campione del mondo e Charles Leclerc, che si sfideranno non solo per il primato in casa rossa.

Prima di cominciare con le gare però nelle scorse ore è arrivato il primo contatto ufficiale nel paddock tra i due nuovi compagni di squadra. E quanto è accaduto cambia completamente le cose e farà iniziare il campionato in maniera ancora più piccante.

Primo contatto tra Hamilton e Leclerc

Come dicevamo l’attesa dei tifosi ferraristi e di tutti gli appassionati di Formula 1 per vedere Lewis Hamilton e Charles Leclerc nella stessa scuderia è molta. Il campione britannico solitamente ha sempre avuto la corona di primo pilota, e questa volta deve per forza dividerla con il collega più giovane.

Allo stesso modo poi anche il monegasco, almeno a Maranello, è sempre stato il numero 1, e adesso dovrà cercare di non farsi scippare il posto dal più esperto pilota ex Mercedes. Nell’attesa di vedere dunque i due in pista combattere l’uno contro l’altro però nelle scorse ore è arrivato il primo contatto tra loro, seppur in maniera indiretta.

Ecco cosa è accaduto

In occasione dei 40 anni di Hamilton, Leclerc non ha fatto mancare un messaggio di auguri all’indirizzo del nuovo compagno di squadra.

Il monegasco infatti sui propri account social ha pubblicato una foto che ritrae i due parlare in maniera sorridente, aggiungendo un pensiero nella didascalia. “Buon compleanno Lewis, non vedo l’ora di lavorare con te“. L’attesa per vederli insieme cresce, anche da parte loro.