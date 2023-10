Al termine della gara persa contro l’Ascoli, il difensore del Lecco Vedran Celjak ha rilasciato le seguenti parole:

«Lecco batte Lecco? Non lo so, ma la prestazione è stata buona nel primo tempo ma manchiamo negli episodi e diventa sempre dura. Dobbiamo essere bravi a uscire da questa situazione, bisogna lavorare e andare in avanti remando tutti dalla stessa parte per uscire da questo periodo. Difesa a 4? Mi sono trovato bene in coppia con Bianconi. Per me è un ruolo nuovo, ci sto lavorando. Su un calcio piazzato facciamo la zona mista, la palla è rimasta lì. Non so se l’ho tenuto in gioco io o meno. Episodi? Vanno portati dalla tua parte se vuoi raccogliere qualcosa. Ci sta girando un po’ male, ma la squadra non ha mollato dopo il rigore sbagliato pur non riuscendo a rimetterla in gioco».