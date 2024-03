Lecco-Palermo, il club ai tifosi presenti in trasferta: “Passione che non smetteremo di sognare” (FOTO)

Anche a Lecco i tifosi sostengono i rosanero. Il club sui social ha speso parole al miele per i supporters che hanno raggiunto il “Rigamonti-Ceppi” (alcuni nei minuti finali di gara).

Di seguito le parole del club e il post: “1500km, un’intera giornata di disagi, su e giù per l’Italia, per entrare a pochi minuti dalla fine e dire “Forza Palermo, siamo qui, per te”. È per questa passione che non smetteremo mai di sognare. Grazie”.

