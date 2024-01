Lecco, nuovo ribaltone in vista? Bonazzoli rischia, idea Iachini

Brutta sconfitta quella rimediata ieri dal Lecco in occasione della 22^ giornata di serie B. I lombardi hanno perso per 5-1 in casa della Feralpisalò portando a 13 il numero dei gol subiti in sole 3 partite.

Come riportato da “Leccohannelnews.it” Bonazzoli adesso è in bili. Il rischio esonero è forte – si legge – Bisoli e Dionigi sono due opzioni tra nomi altisonanti, tra i quali ci sarebbe anche quello di Iachini, e gli allenatori che si son proposti come fecero già mesi or sono.

I nodi sono sempre quelli legati all’ingaggio e al progetto tecnico, dato che il secondo tema ha fatto già saltare un accordo in via di definizione con quello Zaffaroni poi finito alla FeralpiSalò nonostante i buoni rapporti con il patron. Tra l’altro Dionigi si è seduto al “Rigamonti-Ceppi” in occasione della partita con il Pisa, visto che era tra i possibili candidati alla sostituzione di Aquilani in caso di sconfitta.