Binda: “Fleximan colpisce anche in Serie B. Il punto di giornata”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” riporta un pezzo a firma Nicola Binda in merito al punto della 22^ giornata di B.

Fleximan colpisce anche in Serie B. Stavolta il misterioso giustiziere non combatte una battaglia ideologica contro il potere degli autovelox, ma si è palesato sotto le vesti di Modena e Ascoli per stroncare quello di Parma e Como in zona A diretta.

Pecchia in vetta c’è rimasto ancora, ma qualche certezza potrebbe rischiare di perderla. Invece l’originale coppia Roberts-Fabregas dovrebbe riflettere sull’opportunità di fare una rivoluzione di mercato in questa fase della stagione: in questo caso le certezze, costruite nel tempo, sembrano sgretolarsi. Il debuttante Paolo Bianco e il veterano Fabrizio Castori hanno rimesso in gioco tutto. Per i loro diversi obiettivi, ci mancherebbe, ma cambiando anche gli equilibri in vetta.

La Cremonese e il Venezia ne hanno approfittato balzando in zona A diretta e oggi anche il Cittadella può farsi sotto, per un’incertezza sempre più entusiasmante. Come quella per la salvezza. Pensate: con le vittorie di Feralpisalò e Spezia il distacco tra ultimo posto e playoff è sceso a 11 punti. E la salvezza diretta è a soli 3 punti, dove oggi c’è una Sampdoria che dovrebbe aprire gli occhi: se sul fronte societario ci sono nubi sempre più oscure, su quello tecnico non va meglio e il mercato è praticamente fermo (a meno che Verre non vada in Turchia). Occhio, perchè Fleximan non guarda in faccia a nessuno.