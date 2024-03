Lecco, Biasin su Di Nunno: «Se temi combine indaga. Ha sempre fatto pasticci»

Dopo le parole del presidente del Lecco Di Nunno, al termine del match perso contro il Palermo 0-1, rilasciate ai microfoni di ilovepalermocalcio.com, il noto giornalista Fabrizio Biasin a Radio Sportiva ha commentato le eclatanti dichiarazioni.

Di seguito le sue parole:

«Di Nunno ha sempre fatto pasticci con la comunicazione, ma in un panorama di pasticci gestionali come certificato da queste dichiarazioni. Se hai questo timore, fai un’indagine interna ed eviti di buttarla in caciara così. La sensazione è che lui abbia capito cosa farà in futuro, che potrebbe essere lontano da Lecco».

