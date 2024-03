Lecce-Verona, le parole di Henry il gesto di D’Aversa: “Mi scuso, ma testata ingiustificabile”

Il centravanti dell’ Hellas Verona Henry, si è espresso sui social dopo la testata che D’Aversa ha sferrato nei confronti del numero 9.

Di seguito le sue parole:

“Parto col dire che mi voglio scusare, con imiei compagni e con i tifosi. Mi scuso per aver reagito, con le parole, alle tante provocazioni vissute sul campo oggi, fatto comprensibile in una sfida con una simile posta in palio. Ma questo non giustifica, e non potrà MAI giustificare, il ricevere una testata quando hai già preso la strada degli spogliatoi, felice per i tre punti guadagnati. Conosco Gendrey da 15 anni, ero il suo allenatore quando aveva 15 anni e non oserei mai provocare qualcuno che oggi considero un fratello! E aver ricevuto il rosso come reazione, sempre e solo verbale, a una testata, mi lascia ancora più amareggiato per non poter aiutare i miei compagni già da domenica prossima”.