Luca Gotti ha risolto il suo contratto con lo Spezia e si prepara alla sua nuova avventura sulla panchina del Lecce. Come riporta Tuttomercatoweb.com il tecnico si trova già in città e domani dirigerà il suo primo allenamento, mentre la seduta di oggi è stata affidata a Vesterby Thomassen, suo collaboratore. Il tecnico firmerà un contratto fino al termine della stagione con opzione di rinnovo in caso di salvezza.

