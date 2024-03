Il Milan trema: perquisizione della Guardia di Finanza nella sede rossonera. I dettagli

Momenti di apprensione per il Milan. Secondo quanto riportato da Repubblica, sarebbero in corso delle perquisizioni nella sede rossonera condotte dal nucleo di polizia valutaria della Guardia di Finanza. Non si escludono – si legge – “notifiche a dirigenti del club per ipotesi di reato legati all’operazione RedBird”.

Come riportano altre fonti, il sospetto degli inquirenti è che il Milan sia ancora in possesso del fondo Elliot. Se fosse confermato i rossoneri potrebbero subire sanzioni a livello sia FIGC che UEFA.