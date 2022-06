Stando a quanto riferito da Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale Francesco Di Mariano potrebbe non seguire il Lecce in A.

Il classe ’96 è uno degli obiettivi del nuovo Ascoli targato Bucchi. Il calciatore, nell’ultima stagione alla corte di Baroni, ha totalizzato 29 presenze ed ha trovato per ben 5 volte la via del gol. Dunque, dopo l’arrivo nella scorsa estate in Salento, Di Mariano potrebbe salutare i pugliesi per una nuova avventura da protagonista in cadetteria.