La Lazio e Maurizio Sarri si avvicinano.

Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb.com”, c’è stato un nuovo contatto tra le parti in serata, in trattativa per un triennale da 4 milioni di euro.





Il direttore sportivo Tare e il patron Lotito sembrano aver messo tutte le fiches sull’ex tecnico del Chelsea, pronto a ripartire da Formello dopo un anno di inattività.