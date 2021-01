Come riporta l’edizione odierna de Il Messaggero, dopo il passaggio sempre più probabile di Papastathopoulos al Betis Siviglia la Lazio ha individuato in Todibo il nuovo obiettivo per il proprio pacchetto arretrato.

Il difensore classe 1999, di proprietà del Barcellona ma in prestito al Benfica, è il rinforzo che Tare intende consegnare ad Inzaghi in questa finestra di mercato.