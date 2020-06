Secondo quanto riporta il “Corriere dello Sport”, Claudio Lotito sta studiando insieme a un fisico la programmazione di un’app per trasmettere in tempo reale il tifo laziale, con applausi, cori e anche fischi, seguendo l’esempio lanciato da un applicazione già studiata in Germania. Il dubbio è legato al possibile effetto ritardato rispetto alle azioni stesse ma c’è la volontà di provare a portare a termine questo programma.