Secondo quanto riporta il “Nuovo Quotidiano di Puglia”, in una situazione societaria assai difficile, questa settimana sarà di fondamentale importanza per il futuro del Foggia. I temi chiave sono senza dubbio i contrasti fra i due azionisti di maggioranza, il presidente Felleca e l’imprenditrice sarda Pintus, le trattative per l’ingresso di nuovi soci o la cessione dell’intero pacchetto azionario. Giovedì scorso il sindaco Landella ha avuto un confronto telematico con i soci del sodalizio dauno, in cui Felleca ha ribadito l’intenzione di acquisire le quote della Pintus con quest’ultima disponibile a cedere le proprie quote. Tutti i soci si sono dimostrati disposti a vendere le proprie azioni, in presenza di un gruppo finanziariamente solido.

Nel frattempo continuano le schermaglie tra Felleca e la Pintus, e c’è fibrillazione e preoccupazione nella tifoseria rossonera, che ha bocciato senza appello l’ipotesi di cessione delle quote al foggiano Follieri, ritenuto inaffidabile. I tifosi temono che questa crisi societaria sia la spia di difficoltà economiche del club, problemi che potrebbero minare la credibilità della società in Federazione e le chance di ripescaggio, rispetto a cui, domani, il Consiglio federale potrebbe fornire le prime indicazioni sui criteri di composizione della graduatoria. Nel faccia a faccia virtuale con il sindaco, Felleca ha precisato che c’è una programmazione già delineata per il futuro ed è pronta una ricapitalizzazione di 500mila euro in caso di Serie D e di 1 milione di euro in caso di ripescaggio in C. Il primo passo da fare, però, è chiudere la stagione 2019/20 risolvendo le pendenze verso fornitori (tra cui ci sarebbe anche lo sponsor tecnico Macron), tesserati e il fisco. Conti che ancora non tornano, mentre non è da scartare l’ipotesi di una svolta societaria radicale, ovvero la cessione della maggioranza o totalità delle quote del club.