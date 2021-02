Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha annunciato i premi per la squadra biancoceleste in caso di vittoria dello scudetto.

Secondo quanto riporta “Il Messaggero”, il premio consisterà in 400mila euro a testa per ogni giocatore in caso di vittoria del titolo. Inoltre il patron biancoceleste ha comunicato i premi pure per la vittoria contro il Bayern Monaco, in quel caso l’organico di Simone Inzaghi dovrebbe spartirsi circa 3 milioni di euro, in caso di impresa contro i bavaresi.