L’Inter è in vendita, Suning sta cercando in tutti i modi di vendere il club nerazzurro, finora solo Bc Partners si è fatto avanti per rilevare il club di Milano.

Secondo quanto riporta “Il Sole 24 ore”, adesso Suning dovrà decidere se rifiutare la nuova offerta del fondo inglese o riaprire la trattativa. Bc Partners ha offerto circa 750 milioni di euro, somma che comprende anche i debiti della società nerazzurra che si aggirano intorno ai 450 milioni. Ancora c’è distanza dalla richiesta di Suning di circa un miliardo di euro.