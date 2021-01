La Lazio ha appena acquistato per le sue giovanili un calciatore che non ha mai giocato a calcio.

Ebbene si, questa è stata la presentazione di Mauro Bianchessi, responsabile del settore giovanile biancoceleste, nei confronti di Larsson Koulibaly. Di seguito le sue parole rilasciate a “Lazionews24” sul giovane calciatore: «Fino a qualche mese fa non aveva mai toccato un pallone, ma abbiamo scoperto un grandissimo talento. Ha sofferto molto dove viveva, è arrivato a Roma da solo ed ha una grande forza. L’ho conosciuto per caso. Un mio caro amico che fa l’assistente sociale mi ha detto di fargli un regalo personale e di andare a vedere questo ragazzo. Ne arrivano tante di segnalazioni, ma stavolta mi sono fidato. È stata una gioia, una sorpresa. Ha del talento, dei valori, deve imparare bene la lingua e inserirsi, ma l’abbiamo tesserato dopo tanta fatica. Il 28 dicembre è divenuto con passaporto sportivo italiano un giocatore della Lazio. Quando inizieremo a giocare o il 7 o nelle prossime settimane i campionati Under 18 nazionale si aggregherà alla squadra di Tommaso Rocchi».