L’emergenza Coronavirus si fa sempre più allarmante in Sicilia, in particolare a Casteldaccia c’è stata una drammatica impennata dei casi Covid.

Ad annunciarlo è stato il Sindaco di Casteldaccia, Giovanni Di Giacinto, di seguito le sue parole riportate da “Bagherianews.com”:





“Comunico a malincuore che due case di riposo per anziani ubicate nel nostro comune sono focolai di coronavirus e in totale tra ospiti della struttura e personale socio assistenziale ci sono più di 30 persone positive. I suddetti focolai sono circoscritti poiché da quando è risultato positivo, il personale socio assistenziale è presente h 24 nelle strutture e le visite dei parenti sono state già inibite dal mese di settembre. Gli anziani sono asintomatici, tranne uno che è stato ricoverato ieri per principio di polmonite non grave. Auguro agli stessi una pronta guarigione e ricordo a tutti i cittadini di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni previste dai DPCM”.

I positivi negli ultimi giorni sono raddoppiati, da 46 unità a 86, in più ci sono stati 8 decessi.