Achraf Lazaar, ex calciatore del Palermo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”:

«Perché il Newcastle non ha puntato su di me? Non lo so. Davvero. Sicuramente non per motivi tecnici, sono sempre stato professionale al cento per cento. Magari nelle prime partite dovevo adattarmi. Ma grazie a questa esperienza sono maturato. A Palermo giocavo tutte le partite, davo tutto per scontato. Poi quando passi da titolare inamovibile ad andare al Newcastle in Serie B perché qualche agente fa più i suoi interessi ci rimetti qualche anno di carriera. Però ho ventotto anni e un’altra carriera davanti, guardo al futuro con ottimismo. E so quali sono i punti da giocare, prendendo spunto anche dagli errori. Io e la mia famiglia siamo innamorati dell’Italia. Voglio sposare un nuovo progetto. Per entrare nel calcio inglese devi essere un calciatore completo, io ci sono entrato e questo vuol dire che ho tutte le carte in regola per diventare un grande giocatore».