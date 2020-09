Il Parma sta per cambiare proprietà. Dopo gli ultimi contatti con la famiglia qatariota Al Mana, nelle ultime ore sono salite le quotazioni del gruppo statunitense Krause per l’acquisizione delle quote di maggioranza del club. Dal 15 settembre potrebbe esserci il closing. Prima di prendere la decisione, i manager statunitensi hanno osservato da vicino la città a fine agosto, mostrando grande entusiasmo.