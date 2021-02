L’Austria ha chiesto il covid test negativo 48 ore prima a tutti i camionisti che devono transitare.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, questo a creato il caos al passo del Brennero, con code interminabili. Sono state istituite delle postazioni per effettuare i test, in più ci sono le autorità che stanno controllando camionista per camionista. Per evitare di aumentare ancora la fila è stato istituito un filtro, in maniera tale da individuare i mezzi non in regola e fare il tampone.