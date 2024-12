Lascio l’Inter e mi ritiro: il 2024 finisce così | Addio al fedelissimo nerazzurro

Inter, in vista della chiusura dell’anno saluta una leggenda del club nerazzurro: dispiacere enorme per mister Inzaghi

Anche l’Inter, senza nemmeno troppi problemi, stacca il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il team nerazzurro, imbottito di “riserve” (comunque di lusso) ha la meglio contro l’Udinese ed effettua il passaggio del turno della competizione italiana.

Soddisfazione per mister Inzaghi che ha avuto la possibilità di schierare chi, fino a questo momento, non ha avuto moltissime possibilità di mettersi in mostra. Dalla gioia della vittoria, però, arriva una triste notizia per i campioni di Italia.

La leggenda, infatti, ha deciso che al termine di questo 2024 si ritirerà dal mondo del calcio. Una decisione che stava studiando già da un bel po’ di tempo, adesso però è arrivata la conferma ufficiale.

Non sono mancati i ringraziamenti, da parte degli addetti ai lavori, per tutto quello che ha dato in tutti questi anni e per la causa della “Beneamata”.

Inter, decisione presa: la leggenda chiude con i nerazzurri e col calci

Nel club nerazzurro il nome dei “Dellacasa”, oltre ad essere rispetto, significa anche storia. Proprio quella che ha fatto Massimo Dellacasa che, dopo 42 anni e 10 mesi, ha deciso di chiudere la sua carriera professionale e di godersi la più che meritata pensione. Lo storico fisioterapista ha preso questa decisione dopo aver lavorato, per tantissimo tempo, all’Inter. Tanto è vero che pochi giorni fa, precisamente mercoledì 18 dicembre, il presidente Giuseppe Marotta lo ha omaggiato, presso l’Inter HQ, con una maglia speciale.

Non si sono fatti attendere i ringraziamenti per tutto quello che ha svolto nel club. Presenti anche il fratello, Marco Dellacasa (attuale coordinatore dei fisioterapisti della squadra campione d’Italia) ed il padre Giancarlo (per tanti anni fisioterapista nel club). Una famiglia legata all’Inter da ben tre generazioni: tutti hanno scritto la storia. Come il capostipite Bartolomeo (soprannominato “El Tumela”) ha iniziato a lavorare con l’Inter dal 1945 (proprio subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale). Poi fu il turno del figlio Giancarlo.

Inter, addio alla leggenda nerazzurra: lascia dopo 42 anni di onorata carriera

Una tradizione, quella dei Dellacasa, proseguita con Massimo e Marco, ovvero i figli di Giancarlo. Tutti i grandi campioni, che hanno indossato la gloriosa maglia nerazzurra, sono passati tra le loro mani: da Giuseppe Meazza fino ad arrivare a Ronaldo (Il Fenomeno).

Momenti di grande commozione quelli che si sono verificati nella serata di mercoledì con Massimo Dellacasa che ha voluto salutare tutti, uno ad uno, e ringraziare chi lo ha aiutato a vivere questo sogno.