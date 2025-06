QUATTRO COLPI IN ATTACCO: Tare è letteralmente scatenato | “Instant team” pronto per lo Scudetto

Il nuovo ds rossonero ex Lazio sta lavorando alacremente sul mercato, sia per sfoltire la rosa, che per inserire profili di spessore.

La costruzione del nuovo Milan è ufficialmente iniziata sotto la supervisione di Igli Tare, recentemente nominato Direttore Sportivo. Con Massimiliano Allegri alla guida tecnica, Tare ha il compito di ridisegnare la rosa, partendo dalla gestione degli esuberi e dalle possibili partenze.

Una delle prime mosse concrete è stata la cessione di Tijjani Reijnders, operazione che ha già contribuito a sfoltire il centrocampo inserendo in casa oltre 50 milioni di euro. Ora l’attenzione si sposta su altri elementi considerati in esubero o che non rientrano pienamente nei piani di Allegri.

Il futuro di alcuni big è ancora incerto e rappresenta un nodo cruciale per il mercato rossonero. Si valuta seriamente l’addio di Theo Hernández, uno dei terzini più offensivi d’Europa, e anche Fikayo Tomori, difensore centrale apprezzato da diversi club tra cui la Juventus, potrebbe lasciare Milanello.

Solo dopo aver definito il quadro delle uscite, il Milan si concentrerà con maggiore decisione sul mercato in entrata. L’obiettivo è chiaro: acquisire profili funzionali al gioco di Allegri, rinforzando la squadra in settori chiave e assicurando il giusto mix di esperienza e talento.

Rumors in entrata

Il nuovo Milan di Allegri sta vagliando diversi nomi per rinforzare ogni reparto. Per la porta, in cerca di un affidabile vice-Maignan, il nome di Mattia Perin (Juventus) è in cima alla lista. Per la difesa, si valutano profili di esperienza e giovani talenti: il giovane Leoni (Parma) è un’opzione, mentre per le fasce si guardano con interesse Zinchenko (Arsenal) e Molina (Atletico Madrid), oltre al roccioso centrale Süle (Borussia Dortmund).

A centrocampo, l’obiettivo è aumentare qualità e leadership. Il sogno, seppur difficile da realizzare, rimane Luka Modrić (svincolato dal Real Madrid). Altri nomi sul taccuino sono Xhaka (Bayer Leverkusen), Sancho (Manchester United) e Rabiot (Marsiglia), giocatori in grado di garantire esperienza e spessore.

Poker di punte

Il Milan ha come priorità assoluta l’inserimento di almeno una punta di peso e di grande spessore nella rosa per la prossima stagione. L’obiettivo è garantire un elevato numero di gol e una presenza costante in area di rigore, alternandosi o affiancando Gimenez.

Tra i nomi che circolano con insistenza c’è Dusan Vlahovic della Juventus, un attaccante con un grande potenziale. Il sogno, seppur ambizioso, risponde al nome di Mateo Retegui che difficilmente l’Atalanta lascerà andare via, mentre per un profilo più internazionale l’attenzione si concentra su Darwin Núñez del Liverpool. Non tramonta l’idea di un colpo d’esperienza in attacco con l’ipotesi Ciro Immobile, sempre un pericolo per le difese avversarie.