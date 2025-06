E’ DECISO, LA SERIE A NON SI PAGA: puoi vedere tutto in streaming, basta registrarsi adesso

Possibili novità importante per chi vuole vedere le partite comodamente da casa, alcune sono totalmente gratuite.

Il costo per seguire il calcio in TV varia significativamente tra i principali campionati europei. In Italia, per vedere tutta la Serie A e le coppe europee, il costo annuale si aggira attorno ai 580-600 euro (considerando i pacchetti più completi). In Inghilterra, per seguire la Premier League, le cifre possono superare gli 800 euro. La Francia per la Ligue 1 si attesta attorno ai 600 euro, mentre la Spagna, con La Liga, può raggiungere costi ben più elevati, superando i 1300 euro, sebbene spesso includano anche servizi internet e mobile.

Negli ultimi anni, i costi degli abbonamenti per il calcio in TV sono aumentati in maniera considerevole in tutti i principali mercati, Italia inclusa. Questo incremento è spesso legato all’aumento dei costi dei diritti televisivi, che le emittenti riversano poi sui consumatori. La frammentazione dell’offerta, con diversi operatori che detengono i diritti, costringe spesso gli appassionati a sottoscrivere più abbonamenti.

Questo aumento dei costi ha purtroppo alimentato il problema della pirateria. Sempre più persone, scoraggiate dalle spese elevate, si rivolgono a canali illegali per vedere le partite.

Un aspetto particolarmente critico in Italia è il fenomeno del “pezzotto”. Le autorità stanno intensificando la lotta contro questo modus operandi e la pirateria.

I diritti TV in Italia

Per il quinquennio 2024-2029, i diritti televisivi della Serie A sono stati nuovamente assegnati a DAZN e Sky. L’accordo complessivo prevede un incasso per la Lega Serie A di circa 900 milioni di euro a stagione, con la possibilità di raggiungere il miliardo con l’aggiunta di clausole.

Nello specifico dell’accordo, DAZN si è assicurata i diritti per trasmettere tutte e dieci le partite di ogni giornata di Serie A, di cui sette in esclusiva assoluta. Sky, invece, deterrà i diritti per tre partite per ogni turno, in co-esclusiva con DAZN, e la possibilità di trasmettere un numero maggiore di big match rispetto agli accordi precedenti.

Offerta DAZN e partite gratuite

DAZN lancia una nuova offerta per i prossimi mesi, rendendo più accessibile il calcio e altri sport. Il piano Standard, che include la Serie A, è ora disponibile a 19,99 euro al mese per i primi sei mesi. Successivamente, il costo salirà a 34,99 euro al mese, con un vincolo di permanenza di 12 mesi.

Per chi preferisce maggiore flessibilità senza vincoli annuali, DAZN propone il primo mese a 29,99 euro, per poi passare a 44,99 euro al mese. In più, DAZN introduce una modalità gratuita che permette di accedere a un catalogo selezionato di contenuti senza alcun abbonamento. Basta registrarsi con email, nome e cognome per godersi in streaming alcune partite.