Gasp si prende il TERZINO ROSSONERO: incontro segreto nella capitale | Ha superato la Juve

Comincia a prendere forma la nuova Roma guidata dall’ex tecnico dell’Atalanta che ha le idee chiare su come sarà la rosa.

Dopo una rimonta straordinaria che ha garantito la qualificazione all’Europa League, la Roma apre un nuovo capitolo affidando la panchina a Gian Piero Gasperini. L’ex tecnico dell’Atalanta ha firmato un contratto triennale, segnando l’inizio di un nuovo corso.

Fondamentale in questa transizione è il ruolo di Claudio Ranieri, ora consulente dei Friedkin. Ranieri, artefice della sorprendente risalita che ha permesso alla Roma di accedere alle competizioni europee, ha speso parole importanti per Gasperini, definendolo l’uomo giusto per “costruire qualcosa che dia frutti rigogliosi alla Roma”.

Il tecnico, noto per le sue tattiche innovative e la dedizione al lavoro, porterà a Trigoria la sua filosofia di gioco orientata all’intensità e all’aggressività, con l’intento di dare una chiara identità alla squadra e di entusiasmare i tifosi, spesso visti come un esempio di grande entusiasmo.

Nonostante le sfide legate al Fair Play Finanziario, che limiteranno le operazioni di mercato per le prossime due finestre, la società ha dimostrato grande fiducia in Gasperini. L’obiettivo, come dichiarato dallo stesso allenatore nella sua prima conferenza stampa, è quello di “costruire qualcosa di forte” e riportare la Roma a competere.

Roma, mercato vivo

La nuova Roma di Gian Piero Gasperini sta scandagliando il mercato per rinforzare ogni reparto. In difesa, i nomi caldi sono Jhon Lucumí e Sam Beukema del Bologna, a cui si aggiunge Leonardo Balerdi del Marsiglia. Per quanto riguarda il centrocampo, Tino Anjorin dell’Empoli è un profilo che intriga Gasperini per le sue caratteristiche box-to-box.

Per la fascia destra, Nadir Zortea del Cagliari, già conosciuto da Gasperini, è in cima alla lista. In attacco, i nomi che circolano sono Albert Gudmundsson del Genoa e Gianluca Scamacca dell’Atalanta, quest’ultimo particolarmente gradito al tecnico che lo ha già avuto alle sue dipendenze. Anche Josh Sargent del Norwich è tra gli obiettivi per il reparto offensivo.

Nel mirino l’esterno brasiliano

La Roma ha messo gli occhi su Wesley França, giovane terzino destro brasiliano classe 2003 del Flamengo. Il giocatore, che ha dimostrato ottime qualità offensive con i rossoneri, è considerato un prospetto interessante per il futuro.

La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, cifra che riflette il suo potenziale e l’interesse di diversi club europei. La concorrenza per Wesley non manca, con la Juventus che ha anch’essa espresso gradimento per il talentuoso brasiliano. Wesley Vinícius França Lima, questo il suo nome completo, ha già all’attivo diverse presenze da titolare in Serie A brasiliana.