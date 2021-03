Il neo presidente del Barcellona, Joan Laporta, eletto ieri sera si è espresso ul futuro di Leo Messi.

In una intervista concessa stamattina a RAC1, Laporta ha sottolineato come la questione del rinnovo della “Pulce” sia in cima alla lista degli impegni più urgenti.





«Sono convinto che Messi voglia restare”, le parole di Laporta, che ha evidenziato come il fuoriclasse argentino sia andato personalmente a votare insieme con uno dei figli. “Dimostra che siamo più di un club, è stata una delle migliori cose della giornata. Messi ama il Barça e quel che ha fatto ieri è stata una prova in più».