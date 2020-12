L’annuncio ha spiazzato tutti. Ficarra e Picone, ieri durante “Striscia la Notizia” hanno comunicato in diretta la loro decisione: “Dopo 15 anni lasciamo Striscia la Notizia, sabato sarà la nostra ultima puntata”.

Non sarebbe un licenziamento a quanto pare, ma la decisione personale del duo comico palermitano, che da tantissimi anni ormai hanno tenuto compagnia agli italiani nel pre-serale di Canale 5, con capacità, solarità ed ironia.





Stando ad alcuni rumors, tuttavìa, proprio la loro ironia avrebbe portato a questo punto. C’è, infatti, chi ha insinuato che dietro questa decisione, in realtà ci sia la volontà della produzione di Antonio Ricci di allontanare i due conduttori. Il motivo scatenante potrebbe essere una battuta messa in atto dei due qualche puntata fa in merito al “Grande Fratello Vip”. Ecco la gag incriminata che circola sul web:

Picone: “Stasera voglio dare dei numeri che non conoscevo: pensate che in Italia, in dieci anni, ci sono stati quasi mille fenomeni meteorologici estremi che hanno flagellato il paese”.

Ficarra: “Vabbè, poi se ci aggiungete anche il Grande Fratello Vip… Quello è una tragedia enorme, è una devastazione”. Il tutto mentre era ancora in corso l’allerta per le popolazioni colpite dall’alluvione in Sardegna.

Chiaramente al momento non sono che semplici chiacchiere dal web, non conosciamo quale sia la vera motivazione. Sta di fatto che Salvo e Valentino l’hanno annunciata ufficialmente come una loro decisione. Ecco il post pubblicato sui social: